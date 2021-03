Coup de chaud sur la forêt de Haguenau !, 20 mars 2021-20 mars 2021, Haguenau.

Coup de chaud sur la forêt de Haguenau ! 2021-03-20 14:00:00 – 2021-03-20 17:00:00

Haguenau Bas-Rhin

Dans le cadre de la journée internationale des forêts, partez enquêter en forêt indivise de Haguenau !

Pour une raison mystérieuse, certains arbres de la forêt ne vont pas bien… Vincent Tinelle, technicien forestier à l’ONF, a besoin de votre aide. Intégrez l’équipe d’enquêteurs scientifiques et partez à l’aventure afin de découvrir ce qui se trame ! Un jeu de piste en forêt pour petits et grands.

