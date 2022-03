Coup de ballet dans les musées Marseille 1er Arrondissement, 17 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Suite à la confrontation avec les oeuvres de l’exposition La Marseillaise présentée au Musée d’Histoire de Marseille et au Musée d’art contemporain de Strasbourg et à l’occasion d’un stage de danse encadré par le Ballet Danse Physique Contemporaine et son directeur, l’artiste David LLari, une vingtaine de jeunes Marseillais et Strasbourgeois ont créé une pièce chorégraphique que nous vous invitons à découvrir dans l’écrin du site archéologique du Port antique.



Coup de ballet dans les musées est un projet éducatif, artistique et culturel porté par le Ballet Danse Physique Contemporaine, les Musées de la Ville de Marseille, les Musées de la Ville de Strasbourg et le Clark Art Institute de Williamstown (dans le cadre du réseau de musées Français et Nords-Américains FRAME – FRench American Museum Exchange).



Dans le cadre de l’exposition La Marseillaise présentée au Musée d’Histoire du 18 mars au 3 juillet 2022

Rendez-vous, au Musée d’Histoire de Marseille, dimanche 17 avril à 11h30 et 15h pour “Coup de ballet dans les musées”.

https://musees.marseille.fr/

