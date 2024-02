Country Road 71 Cussy-en-Morvan, dimanche 4 août 2024.

Country Road 71 Cussy-en-Morvan Saône-et-Loire

Plonger dans un univers 100% country pour relevez les défis de votre feuille de route. Partez à l’aventure à bord de votre véhicule de tourisme et vivez une expérience immersive au cœur du territoire et des paysages sauvages du Morvan.

A l’arrivée, retrouvez spectacle, concert, atelier et produits locaux, pour clore ce voyage inoubliable… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 10:30:00

fin : 2024-08-05 02:00:00

Bourg de Cussy en Morvan

Cussy-en-Morvan 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

