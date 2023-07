Country Pong Party au Barboteur Le Millénaire, 20 Quai du Lot, Paris 19 Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le dimanche 23 juillet 2023

de 15h00 à 22h00

gratuit

Le Barboteur vous invite à jouer une grande partie de ping-pong tout en écoutant le meilleur de la Musique Country ! Aux platines, dj Eric Kinny (cowgirlboy records) et ses amis. Pour les courageux (adultes / enfants 5 ans et plus), venez-vous confronter au taureau mécanique dans un tournoi de rodéo sauvage. De nombreux lots à gagner!!! Également: stands de livres (Oxfam), animations enfants, Line-dancing, lecture des lettres de Calamity Jane à sa fille etc… Le Millénaire, 20 Quai du Lot, Paris 19 20 Quai du Lot 75019 Paris Contact : https://canal-barboteur.com/programmation/ https://urlz.fr/mGsJ https://urlz.fr/mGsJ

