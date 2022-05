Country Party par Planète Country à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Catégories d’évènement: Gironde

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Country Party par Planète Country à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 16 juillet 2022, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt. Country Party par Planète Country à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

2022-07-16 09:00:00 – 2022-07-16 01:00:00

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Gironde Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Planète Country organise une Country Party avec des concerts.

Au programme, il vous sera proposé : Pour ceux qui veulent venir danser depuis le matin, bal CD. A partir de 14h30, animations country USA Outlaw. En soirée à partir de 21h, le concert Sailor Step.

Ambiance assurée jusqu’à 1 heure du matin.

Venez nombreux.

Une buvette et une restauration seront proposées.

Rendez-vous au Stade de Mézières à partir de 9h. Fermeture du site à 1h. Planète Country organise une Country Party avec des concerts.

Au programme, il vous sera proposé : Pour ceux qui veulent venir danser depuis le matin, bal CD. A partir de 14h30, animations country USA Outlaw. En soirée à partir de 21h, le concert Sailor Step.

Ambiance assurée jusqu’à 1 heure du matin.

Venez nombreux.

Une buvette et une restauration seront proposées.

Rendez-vous au Stade de Mézières à partir de 9h. Fermeture du site à 1h. +33 6 37 01 56 13 Planète Country organise une Country Party avec des concerts.

Au programme, il vous sera proposé : Pour ceux qui veulent venir danser depuis le matin, bal CD. A partir de 14h30, animations country USA Outlaw. En soirée à partir de 21h, le concert Sailor Step.

Ambiance assurée jusqu’à 1 heure du matin.

Venez nombreux.

Une buvette et une restauration seront proposées.

Rendez-vous au Stade de Mézières à partir de 9h. Fermeture du site à 1h. Mairie de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

dernière mise à jour : 2022-05-19 par OT du Pays Foyen

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Autres Lieu Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Adresse Ville Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt lieuville Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Departement Gironde

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/port-sainte-foy-et-ponchapt/

Country Party par Planète Country à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 2022-07-16 was last modified: by Country Party par Planète Country à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 16 juillet 2022 Gironde Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Gironde