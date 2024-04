COUNTRY PARTY NIGHT Camp Militaire de Bitche Bitche, samedi 13 avril 2024.

COUNTRY PARTY NIGHT Camp Militaire de Bitche Bitche Moselle

Samedi

Démonstration de danses country par la troupe Country Cheyenne 57

Ambiance musicale par DJ Pitt

Buvette et restauration sur place: frites, hot dogs

Sanglier à la broche et accompagnement sur réservation.

Billetterie en ligne et sur place via le lien suivant.Tout public

3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13 23:59:00

Camp Militaire de Bitche Bâtiment 412

Bitche 57230 Moselle Grand Est

L’événement COUNTRY PARTY NIGHT Bitche a été mis à jour le 2024-04-03 par OT DU PAYS DE BITCHE