Sauvian Sauvian Hérault, Sauvian COUNTRY NEW LINE AU COSTE VERDE BOWLING Sauvian Sauvian Catégories d’évènement: Hérault

Sauvian

COUNTRY NEW LINE AU COSTE VERDE BOWLING Sauvian, 12 août 2021, Sauvian. COUNTRY NEW LINE AU COSTE VERDE BOWLING 2021-08-12 – 2021-08-12

Sauvian Hérault Venez pratiquer la Country New Line avec Agnès.

Activité en extérieur.

Restauration sur place de 19h à 20h.

Réservation obligatoire. – +33 4 67 26 66 13 Venez pratiquer la Country New Line avec Agnès.

Activité en extérieur.

Restauration sur place de 19h à 20h.

Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sauvian Autres Lieu Sauvian Adresse Ville Sauvian lieuville 43.29826#3.25302