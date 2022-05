Country living à Schoppenwihr Parc de Schoppenwihr, 4 juin 2022, Bennwihr.

Country living à Schoppenwihr

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc de Schoppenwihr

Venez découvrir dans le magnifique Parc de Schoppenwihr : – Une fête des plantes d’été, axée sur le potager, les aromatiques les roses, les succulentes les graines les livres et la déco de jardin. – Une exposition vente d’artisanat et d’objets pour la maison, la terrasse et les activités spécifiques de la vie à la campagne. et, enfin, un volet gastronomique avec trois « Stammtish » animé par trois restaurants/traiteurs et des stands de produits gourmands d’exception.

5€

La beauté, le romantisme et la qualité seront au rendez-vous

Parc de Schoppenwihr Domaine de Schoppenwihr, Bennwihr, Haut-Rhin, Grand Est Bennwihr Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T17:00:00