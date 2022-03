Country avec les Crocs Blancs Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

2022-04-02 14:00:00 – 2022-04-02

Saint-Laurent-Médoc Gironde Saint-Laurent-Médoc 8 EUR Les Crocs Blancs et la Cocarde omnisports de Saint-Laurent-Médoc vous invitent à une découverte country, en 2 temps :

– après -midi spécial catalanes : dès 14h00, et tout au long de l’après-midi, initiez-vous avec des animateurs passionnés. Entrée gratuite.

– dès 19h30, les portes s’ouvriront pour une soirée concert, prévu à 20h45. Entrée payante.

