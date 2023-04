Counting stars with you (musiques femmes) · Maud Le Pladec Le Carreau du Temple Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Counting stars with you (musiques femmes) · Maud Le Pladec Le Carreau du Temple, 14 avril 2023, Paris. Du vendredi 14 avril 2023 au samedi 15 avril 2023 :

vendredi, samedi

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant Tarifs : plein 20€ / réduit 15€ / demi-tarif 10€ Un manifeste chorégraphique et musical de Maud Le Pladec dédié aux femmes compositrices ! Artiste majeure de la scène chorégraphique d’aujourd’hui, Maud Le Pladec s’entoure de six interprètes aussi talentueux·ses par leur capacité vocale que leur langage corporel pour réaliser une œuvre puissante dédiée aux femmes compositrices. Les interactions entre corps et musique ont toujours été au cœur du travail de Maud Le Pladec. Ici, elle interroge très directement la (non) place des femmes dans l’histoire de la musique, convoquant un somptueux corpus d’œuvres méconnues et pourtant emblématiques d’un « matrimoine » musical. C’est alors une histoire secrète de la musique qui s’écrit, avec une contagieuse volupté à parcourir un spectre allant du chant choral aux DJ sets de Chloé. L’artiste met en crise nos chers concepts de répertoire et de filiation, questionne nos rapports aux modèles esthétiques dominants et signe en ce sens une pièce manifeste. Mais c’est sans amertume ; à l’inverse, l’énergie du militantisme draine une joie fraîche, un plaisir à donner un nouveau souffle à ces œuvres dissidentes. En leur faisant porter la transmission invisible entre cet héritage de l’ombre et le féminisme ou la musicologie lesbienne et queer, Maud Le Pladec invente une nouvelle façon d’engager les corps. Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris Contact : https://weez.li/X6FNJWBN 0183819330 billetterie@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/X6FNJWBN

© Alexandre Haefeli

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Carreau du Temple Adresse 2 rue Perrée Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Carreau du Temple Paris

Le Carreau du Temple Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Counting stars with you (musiques femmes) · Maud Le Pladec Le Carreau du Temple 2023-04-14 was last modified: by Counting stars with you (musiques femmes) · Maud Le Pladec Le Carreau du Temple Le Carreau du Temple 14 avril 2023 Le Carreau du Temple Paris Paris

Paris Paris