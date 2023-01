COUNTING STARS WITH YOU – DANSE Cavaillon Cavaillon Destination Luberon Monts de Vaucluse Cavaillon Catégories d’Évènement: Cavaillon

2023-02-14 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-14 21:35:00 21:35:00

Vaucluse Cavaillon EUR Maud Le Pladec poursuit son travail sur les rapports entre corps et musiques en invitant cette fois six danseur·se·s et chanteur·se·s sur le plateau pour questionner nos représentations intimes et collectives. reservation@lagarance.com +33 4 90 78 64 64 http://www.lagarance.com/ rue du languedoc La Garance – Scène nationale de Cavaillon Cavaillon

