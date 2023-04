ENS – DÉCOUVERTE DU CERF AU BRAME, 7 octobre 2023, Counozouls.

Facile / + 6 ans

Rendez-vous sur la place du village

Counozouls, petit village de la vallée de l’Aude, est le théâtre chaque automne de scènes de séduction du cerf élaphe. Venez découvrir le brame du cerf.

Matériel d’observation fourni. Prévoir vêtements chauds.

Réservation obligatoire.

30 personnes max..

2023-10-07 à 17:00:00 ; fin : 2023-10-07 20:30:00. .

Counozouls 11140 Aude Occitanie



Easy / + 6 years old

Meeting point on the village square

Counozouls, a small village in the Aude valley, is the scene of seduction of the elaphe stag every autumn. Come and discover the stag’s bellowing.

Observation equipment provided. Bring warm clothes.

Reservation required.

30 people max.

Fácil / + 6 años

Cita en la plaza del pueblo

Counozouls, pequeño pueblo del valle del Aude, es escenario cada otoño de la seducción del ciervo elafo. Venga a descubrir la berrea del ciervo.

Se proporciona equipo de observación. Traer ropa de abrigo.

Reserva obligatoria.

30 personas máximo.

Leicht / + 6 Jahre

Treffpunkt auf dem Dorfplatz

Counozouls, ein kleines Dorf im Tal der Aude, ist jeden Herbst Schauplatz von Verführungsszenen des Rothirsches. Entdecken Sie das Röhren des Hirsches.

Beobachtungsmaterial wird zur Verfügung gestellt. Warme Kleidung mitbringen.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 30 Personen.

