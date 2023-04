FÊTE DU TRACTEUR Coume Coume Catégories d’Évènement: Coume

Moselle Coume . Organisée par le Football Club et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. Samedi : soirée dansante, buvette et restauration (pizza, flamm et barbecue). Dimanche : exposition de tracteurs anciens, buvette et repas. Le soir, bal champêtre avec pizzas/flamms au feu de bois. Gratuit, ouvert à tous. +33 6 74 27 19 12 Ville de coume

