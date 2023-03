Réunion groupe d’entraide « la Mâchoire de Caïn », 29 mars 2023, Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize.

EUR Participez au nouveau jeu littéraire basé sur le roman « la Mâchoire de Caïn », le mercredi 29 mars 2023 à 18h.

Les pages de ce roman policier ont été accidentellement imprimées dans le désordre, mais il est possible – avec un peu d’intelligence et de logique – de les remettre dans l’ordre, et de découvrir ainsi qui sont les six victimes et leurs meurtriers.

La bibliothèque vous propose de créer un groupe d’entraide pour partager indices et astuces et résoudre cette énigme. 1ere réunion pour présenter le jeu et le roman et lancer les recherches !

contact : bibliothèque municipale de Coulonges-sur-l’Autize au 0549061447 ou à bibliotheque@coulongessurlautize.com

Gratuit

