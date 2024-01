Super loto Coulonges-sur-l’Autize, samedi 10 février 2024.

Super loto Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10

Plus de 2000 € de lots De nombreuses cartes cadeaux à gagner dont une de 800 €. Il y aura également le bingo, le jeu de la mitraillette, le jeu de l’arc-en-ciel et le carton bleu… Plus de 40 tirages…

Loto, organisé par l’ APE du collège Henri Martineau de Coulonges-sur-l’Autize animé par Thierry et Sabine

Réservation fortement conseillé

Plaques ou cartons personnelles acceptés

Restauration sur place ( sandwichs ,boissons, pâtisseries ,crêpes)

Contact : 06.45.00.15.87

Adresse : Espace Colonica à 79160 Coulonges sur l’Autize .

Tarif : 2€ le carton

EUR.

Espace Colonica

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



L’événement Super loto Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2024-01-15 par CC Val de Gâtine