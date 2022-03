Coulondre, Marthe & Tenorio Le 360 Paris Music Factory, 21 avril 2022, Paris.

DISTRIBUTION Linley Marthe · Basse Adriano Dos Santos Tenorio · Percussions Laurent Coulondre · Piano & Keyboards Né d’un désir de jouer ensemble et de se nourrir de leurs racines et parcours distincts, ces trois incroyables musiciens aux multiples facettes vous proposent une soirée explosive et inédite autour de compositions et surprises. Une création spéciale pour le 360 Paris Music Factory, le tout dans un climat autant acoustique qu’électrique entre l’Ile Maurice et Bahia, Barcelone et Paris. Kiff garanti. Ouverture des portes 1h avant le concert.

“From Aracaju to Maurice”

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



