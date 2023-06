Au rythme de vos envies Coulon, 12 juin 2023, Coulon.

Coulon,Deux-Sèvres

Vivez une expérience hors du commun avec un guide-batelier indépendant, une journée personnalisée, accompagnée hors des circuits touristiques par un professionnel passionné, désireux de vous transmettre ses connaissances et de tout mettre en oeuvre pour que votre journée soit réussie et inoubliable, souvenirs compris (avec photos et vidéo prises pendant votre journée). En barque au lever du jour, à vélo, à pied ou pour une chasse au trésor animée sur une embarcation. Dégustation de produits régionaux au bord de l’eau. En famille, entre amis ou en groupe, laissez-vous transporter, détendez-vous et profitez de votre journée. Au coeur d’une nature à vous couper le souffle, des paysages insolites et saisissants, un moment d’évasion entre village et nature sauvage. Prenez le temps d’une pause, le temps de savourer, le temps de prendre son temps.

Et toujours au rythme de vos envies..

Lundi à ; fin : . .

Coulon 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Live an extraordinary experience with an independent guide-batelier, a personalized day, accompanied off the beaten track by a passionate professional, eager to pass on his knowledge and to do everything possible to make your day a successful and unforgettable one, including memories (with photos and video taken during the day). A boat trip at sunrise, by bike, on foot or for an animated treasure hunt on a boat. Taste regional products at the water’s edge. As a family, with friends or in a group, let yourself be transported, relax and enjoy your day. In the heart of a breathtaking natural setting, you’ll find unusual and striking landscapes, a moment of escape between village and wilderness. Take the time for a break, the time to savor, the time to take your time.

And always at your own pace.

Disfrute de una experiencia extraordinaria con un guía-atelier independiente: un día de excursión personalizado, acompañado fuera de los caminos trillados por un profesional apasionado, dispuesto a transmitir sus conocimientos y a hacer todo lo posible para que su jornada sea fructífera e inolvidable, con recuerdos incluidos (con fotos y vídeos tomados durante el día). En barco al amanecer, en bicicleta, a pie o en una animada búsqueda del tesoro en barco. Deguste productos locales junto al agua. En familia, con amigos o en grupo, déjese transportar, relájese y disfrute del día. En el corazón de un entorno natural impresionante, con paisajes insólitos y sorprendentes, un momento de evasión entre pueblo y naturaleza salvaje. Tómese el tiempo de descansar, de saborear, de tomarse su tiempo.

Y siempre a su ritmo.

Erleben Sie etwas Außergewöhnliches mit einem unabhängigen Bootsführer, einen individuell gestalteten Tag, begleitet abseits der Touristenrouten von einem leidenschaftlichen Profi, der sein Wissen an Sie weitergeben und alles tun möchte, damit Ihr Tag erfolgreich und unvergesslich wird, Erinnerungen inklusive (mit Fotos und Videos, die während Ihres Tages aufgenommen wurden). Mit dem Boot bei Tagesanbruch, mit dem Fahrrad, zu Fuß oder bei einer animierten Schatzsuche auf einem Boot. Verkostung von regionalen Produkten am Wasser. Ob mit der Familie, mit Freunden oder in der Gruppe: Lassen Sie sich treiben, entspannen Sie sich und genießen Sie Ihren Tag. Inmitten einer atemberaubenden Natur, ungewöhnlichen und atemberaubenden Landschaften, einem Moment der Flucht zwischen Dorf und wilder Natur. Nehmen Sie sich Zeit für eine Pause, Zeit zum Genießen, Zeit, um sich Zeit zu nehmen.

Und immer im Rhythmus Ihrer Lust und Laune.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Niort Marais Poitevin