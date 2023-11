Quatuor Arod Le Théatre Municipal -COULM, 23 mai 2024, COULOMMIERS.

Quatuor Arod Le Théatre Municipal -COULM. Un spectacle à la date du 2024-05-23 à 20:30 (2024-05-23 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

QUATUOR AROD Six ans après la création du Quatuor Al’Asr commandé par La Belle Saison et composé pour eux par Benjamin Attahir, les Arod se devaient aussi de graver cette oeuvre conjuguant avec bonheur tradition et innovation, preuve qu’ils la considèrent aujourd’hui comme faisant partie du panthéon des grands quatuors à cordes français. Pour ce concert, ils joueront également l’une des pièces de Joseph Haydn, considéré comme le père du quatuor à cordes. OEuvres Maurice RAVEL : Quatuor à cordes en fa majeur (30’) Claude DEBUSSY : Quatuor à cordes op.10 (25’) Benjamin ATTAHIR : Quatuor Al’Asr (création en 2017, commande de La Belle Saison) Joseph Haydn : Quatuor à cordes opus 76 n°4 ou n°6 ( à confirmer) Distribution Quatuor Arod : Violon Jordan Victoria Violon Alexandre Vu Alto Tanguy Parisot Violoncelle Jérémy Garbarg Tout public, un entracte Durée : 1h45, un entracte. Réservation PMR : 01.64.75.80.20 Quatuor Arod Quatuor Arod

Votre billet est ici

Le Théatre Municipal -COULM COULOMMIERS Rue du Général de Gaulle Seine-et-Marne

27.5

EUR27.5.

