Hymne à Antonio Vivaldi Le Théatre Municipal -COULM, 12 janvier 2024, COULOMMIERS.

Hymne à Antonio Vivaldi Le Théatre Municipal -COULM. Un spectacle à la date du 2024-01-12 à 20:30 (2024-01-12 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

HYMNE À ANTONIO VIVALDI Aussi géniales que les Quatre Saisons bien que moins connues, les Sonates pour violoncelle de Vivaldi ont décidé Emmanuelle Bertrand à changer le diapason de son violoncelle pour aborder la musique baroque avec l’un des grands interprètes de ce répertoire : l’inventif Jérôme Correas, accompagné des musiciens de son ensemble Les Paladins. Entre interprétation et improvisation, la mise en lumière de ces sonates soigneusement sélectionnées parmi les douze que l’on a retrouvées du compositeur est le plus bel hommage que l’on pouvait rendre au « Prêtre Roux de Venise ». OEuvres : Antonio VIVALDI (1678 – 1741) : Sonates pour violoncelle et basse continue Distribution Violoncelle Emmanuelle Bertrand Direction, clavecin/orgue Jérôme Correas : Les musiciens des Paladins Violoncelle Nicolas Crnjanski Théorbe/guitare Benjamin Narvey Contrebasse Franck Ratajczyk Tout public Durée : 1h30, un entracte.Réservation PMR : 01.64.75.80.20 Emmanuelle Bertrand Emmanuelle Bertrand

Votre billet est ici

Le Théatre Municipal -COULM COULOMMIERS Rue du Général de Gaulle Seine-et-Marne

27.5

EUR27.5.

Votre billet est ici