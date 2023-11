Orchestre National d’Ile-de-France LA SUCRERIE, 17 décembre 2023, COULOMMIERS.

Ville de Coulommiers (PLATESV-R-2020-006319/21) présente ce spectacle. ORCHESTRE NATIONAL D’ILE-DE-FRANCEConcert symphonique Vienne a rayonné sur le monde grâce à ses célèbres valses. Tout a commencé au siècle romantique, au moment où la haute société s’est prise de passion pour cette danse à deux, rapprochée, sensuelle. Car la valse fait tournoyer et procure une ivresse élégante ; elle donne le temps d’un tour de piste l’impression de ne plus toucher terre. Si l’on doit à Johann Strauss père d’avoir instauré le premier orchestre viennois de valses à succès, ce sont ses deux fils (Johann et Josef) qui poursuivent son entreprise. L’aîné (Johann II) reste aujourd’hui le plus célèbre. Le Beau Danube bleu est sa valse vedette. Les valses viennoises sont finalement devenues le symbole de la capitale autrichienne, aérienne, noble et élégante, qui continue de faire rêver les peuples du monde entier. Emmanuel Tjeknavorian est né à Vienne, il a grandi dans ce berceau de la musique. Après avoir pratiqué longtemps le violon jusqu’à un très haut niveau, il s’est décidé à diriger les orchestres, avec un succès immédiat, car les musiciens d’orchestre reconnaissent en lui un pair, qui sait jouer sur la bonne corde pour faire danser le public ! Distribution Direction Emmanuel Tjeknavorian : 86 musiciens Orchestre National d’Île-de-France Crédit photo ©ONDIF / Christophe Urbain Tout public, à partir de 12 ansDurée : 1h45, avec entracteRéservation PMR : 01.64.75.80.20 Orchestre National d’Ile de France Orchestre National d’Ile de France

LA SUCRERIE COULOMMIERS RUE DU GENERAL LECLERC Seine-et-Marne

