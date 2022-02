COULOIR(S) A L’ALBAREDE Ganges Ganges Catégories d’évènement: Ganges

Hérault

COULOIR(S) A L’ALBAREDE Ganges, 18 février 2022, Ganges. COULOIR(S) A L’ALBAREDE Ganges

2022-02-18 21:00:00 21:00:00 – 2022-02-18 22:00:00 22:00:00

Ganges Hérault 13 13 EUR La Compagnie K D Danse présente sa création 2021 : Couloir(s).

Dans un couloir, on est entre deux mondes, un autre espace-temps. On est ailleurs…

Un spectacle où le mouvement est roi…Tout public. La Compagnie K D Danse présente sa création 2021 : Couloir(s).

Un spectacle où le mouvement est roi…Tout public. +33 4 67 73 15 62 La Compagnie K D Danse présente sa création 2021 : Couloir(s).

Dans un couloir, on est entre deux mondes, un autre espace-temps. On est ailleurs…

Un spectacle où le mouvement est roi…Tout public. Ganges

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Ganges, Hérault Autres Lieu Ganges Adresse Ville Ganges lieuville Ganges Departement Hérault

Ganges Ganges Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ganges/

COULOIR(S) A L’ALBAREDE Ganges 2022-02-18 was last modified: by COULOIR(S) A L’ALBAREDE Ganges Ganges 18 février 2022 Ganges Hérault

Ganges Hérault