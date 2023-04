ATELIERS FÊTE DES MÈRES 32 Grand’Rue, 31 mai 2023, Coulobres.

Viens customiser ton collier en bois pour faire un joli cadeau à ta maman pour sa fête.

A partir de 5 ans..

2023-05-31 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-31 15:00:00. .

32 Grand’Rue

Coulobres 34290 Hérault Occitanie



Come and customize your wooden necklace to make a nice gift for your mom for her birthday.

From 5 years old.

Ven y personaliza tu collar de madera para hacer un bonito regalo a tu madre por su cumpleaños.

A partir de 5 años.

Komm und passe deine Holzhalskette an, um deiner Mutter ein schönes Geschenk für ihren Namenstag zu machen.

Ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE