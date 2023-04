ATELIERS À THÈME (JEUNE PUBLIC) 32 Grand’Rue, 17 mai 2023, Coulobres.

Viens jouer, tester, t’amuser avec les outils de la Malle Dreyfus, prêtée par la Bibliothèque départementale.

Âge : de 1 à 4 ans..

2023-05-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-17 11:00:00. .

32 Grand’Rue

Coulobres 34290 Hérault Occitanie



Come and play, test and have fun with the tools in the Dreyfus Trunk, on loan from the Bibliothèque départementale.

Age: 1 to 4 years old.

Ven a jugar, probar y divertirte con las herramientas del Baúl Dreyfus, prestadas por la Biblioteca Departamental.

Edad: de 1 a 4 años.

Komm und spiele, teste und amüsiere dich mit den Werkzeugen des Dreyfus-Koffers, der von der Bibliothèque départementale ausgeliehen wird.

Alter: 1 bis 4 Jahre.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE