Balade-dégustation It’s Wine Time de l’AOC Coteaux du Giennois Coullons, 6 juillet 2023, Coullons.

Coullons,Loiret

Dans le cadre de la destination Vignobles et Découvertes Sancerre-Pouilly-Giennois, profitez des balades-dégustations insolites It’s Wine Time de cet été au bord de l’eau de l’AOC Coteaux du Giennois autour de Gien..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 20:00:00. 12 EUR.

Coullons 45720 Loiret Centre-Val de Loire



Within the framework of the destination Vignobles et Découvertes Sancerre-Pouilly-Giennois, take advantage of the unusual It’s Wine Time strolls this summer along the water of the AOC Coteaux du Giennois around Gien.

En el marco del destino Vignobles et Découvertes Sancerre-Pouilly-Giennois, aproveche este verano los insólitos paseos y degustaciones It’s Wine Time por la ribera de los Coteaux du Giennois AOC, en los alrededores de Gien.

Im Rahmen des Reiseziels Vignobles et Découvertes Sancerre-Pouilly-Giennois profitieren Sie diesen Sommer von den ungewöhnlichen Weinproben-Balladen It’s Wine Time am Wasser des AOC Coteaux du Giennois rund um Gien.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT GIEN