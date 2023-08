Balade-dégustation des vins de l’AOC Coteaux du Giennois au bord d’un étang Coullons Coullons, 16 septembre 2023, Coullons.

Suivez le guide pour une randonnée dépaysante et commentée de 45 minutes autour d’un étang, près des bois et de la nature, accessible à tous, et profitez ensuite d’une dégustation de plusieurs crus d’AOC Coteaux du Giennois, au coucher de soleil, avec fromages et pains locaux.

Prévoir des chaussures adaptées, le parcours est inadapté à des personnes avec des difficultés pour marcher, les chiens sont les bienvenus mais tenus en laisse.

Coullons Place du marché , Coullons Coullons [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 67 25 28 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.gien-tourisme.fr »}, {« type »: « email », « value »: « info@gien-tourisme.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:15:00+02:00 – 2023-09-16T20:30:00+02:00

Office de Tourisme de Gien