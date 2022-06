Coulisses de la ferme Valff Valff Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Valff

Coulisses de la ferme Valff, 25 juin 2022, Valff. Coulisses de la ferme

Route de Meistratzheim Valff Bas-Rhin

2022-06-25 08:30:00 – 2022-06-25 14:00:00 Valff

Bas-Rhin Valff Deux visites commentées (départs 8h30 et 10h30) au cours desquelles vous pourrez découvrir où et comment nous produisons la majeure partie de nos produits Un temps d’échanges et de partage autour d’une boisson et de bonnes choses à grignoter ! +33 3 88 08 71 73 Deux visites commentées (départs 8h30 et 10h30) au cours desquelles vous pourrez découvrir où et comment nous produisons la majeure partie de nos produits Un temps d’échanges et de partage autour d’une boisson et de bonnes choses à grignoter ! Valff

dernière mise à jour : 2022-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Valff Other Lieu Valff Adresse Route de Meistratzheim Valff Bas-Rhin Ville Valff lieuville Valff Departement Bas-Rhin

Valff Valff Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valff/

Coulisses de la ferme Valff 2022-06-25 was last modified: by Coulisses de la ferme Valff Valff 25 juin 2022 Route de Meistratzheim Valff Bas-Rhin

Valff Bas-Rhin