2022-08-25 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-25 16:00:00 16:00:00 Après avoir récolté des fleurs et autres plantes du potager, vous les transformerez en encres de couleur, et laisserez libre cours à votre imagination ! A vos pinceaux !

A partir de 6 ans

Animé par Sophie de la Gloriette

