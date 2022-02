Couleurs occitanes, musiques et danses de Catalogne Petit théâtre de la Placette,Nîmes (30)

Petit théâtre de la Placette, Nîmes (30), le jeudi 10 février à 20:30

**14h30 à 17h30 : Initiation aux danses catalanes avec Vincent Vidalou**Cliquez [ici](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep4oK7DJdrCAvyJSLbYAKgO70emz0npUCqp8l7Yo5BgTqIuA/viewform) pour vous inscrire ou envoyer un mail à contact@rivatges.fr **A partir de 19h30 : Concert avec Frédéric Guisset (flabiol) et Vincent Vidalou (hautbois catalans).**12 euros tarif de soutien, 10 euros pour les adhérents du Petit théâtre , 5 euros pour les mini-bourses (minima sociaux, étudiants…).Places à réserver auprès du Petit théâtre de la Placette : 04 48 68 97 01 *source : événement [Couleurs occitanes, musiques et danses de Catalogne](https://agendatrad.org/e/35451) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

15 euros pour l’initiation danse

avec Frédéric Guisset et Vincent Vidalou Petit théâtre de la Placette,Nîmes (30) 12, Rue Hugues Capet Petit théâtre de la Placette, 30900 Nîmes, France

