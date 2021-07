Le Lude centre vaunaval Le Lude, Sarthe Couleurs nature sports centre vaunaval Le Lude Catégories d’évènement: Le Lude

Le Lude, commune du sud du département de la Sarthe, est située dans la vallée du Loir, à 17 km de La Flèche, 39 km du Mans et 210 km de Paris. Le centre est situé dans un cadre champêtre et verdoyant. Il possède des chambres de 2 à 6 lits. Douches + w.c. sur palier. À l’extérieur, un terrain entièrement clôturé avec terrasse, terrain de sport, terrain de pétanque, une piscine et un centre équestre à proximité. Séjour de 5 jours/4 nuits: activités; équitation, piscine, visite du château, sport innovant, grands jeux, veillées.

300

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. centre vaunaval le lude Le Lude Le Lude Sarthe

