THEATRE RIALTO, LIMASSOL, CHYPRE, le jeudi 31 mars à 20:00

**COULEURS MUSICALES D’AMOUR, organisé par l’Alliance Française de Limassol dans le cadre de la Francophonie** Le baryton Kyros Patsalides, la soprano Zoé Nicolaidou lient leur univers du chant classique au répertoire light/jazz de Vakia Stavrou, pour offrir un spectacle musical voyageant à travers les cultures de différents peuples. Ces trois artistes chypriotes de renommée internationale, accompagnés d’excellents musiciens, interprètent des sons nostalgiques et passionnés d’espoir mondial. Ce concert multiculturel s’adresse à tous, unifiant des nations et des peuples par la musique, et encourage la paix, le dialogue et la création commune. La rencontre du public avec des compositeurs populaires du monde entier et notamment de France, d’Italie, de Suisse, d’Espagne, de Grèce, de Chypre et d’Amérique latine, inspirés par les valeurs de leur vie et de leur culture. Premier violon : Nikos Pittas, deuxième violon : Iraklis Mitellas, Alto : Tevkros Xydas, Violoncelle : Doros Zissimos, Contrebasse : Nikos Ioannou, Flûte : Savvas Christodoulou, Hautbois : Natali Neophytou, Clarinette : George Georgiou, Basson: Evangelos Christodoulou, Pianiste / Direction : Yiannis Hadjiloizou

15 ou 10 euros

CONCERT MULTICULTUREL LIANT LA MUSIQUE CLASSIQUE AU JAZZ

THEATRE RIALTO,LIMASSOL,CHYPRE 19 Andrea Drousioti, Limassol 3040 Limassol Limassol



2022-03-31T20:00:00 2022-03-31T21:30:00