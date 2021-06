Couleurs jazz festival Lons-le-Saunier, 30 juin 2021-30 juin 2021, Lons-le-Saunier.

Bigre ! (+ Blue Tone Stompers) – Couleurs Jazz Festival 2021-06-30 – 2021-07-04 Boeuf sur le toit 135 Place du Maréchal Juin

Lons-le-Saunier Jura Lons-le-Saunier

? 19h30 – Blue-Tone-Stompers – Gratuit – Scène extérieure

Essayez d’imaginer un punk, un rocker et un jazzman qui au lieu de se mépriser décident de s’unir autour de ce qui les rassemble : l’amour de la musique et plus particulièrement des vieux disques de rhythm & blues jamaïcains.

? 21h – BIGRE ! avec Célia Kameni – Grande salle

Un nouvel album « Tumulte » sorti le 21 mai.

Le Jazz s’exclame ! Ce big band lyonnais de 19 musiciens, emmené par Félicien Bouchot (trompettiste) et sublimé par la voix solaire de Célia Kameni, défriche, explore et se permet toutes les audaces. De ses nombreux voyages “Bigre” !” a ramené dans ses valises du soleil, des rythmes de danses locales et une envie bouillonnante de métissage. L’album que Félicien Bouchot nous livre sous sa direction artistique, explore ces sensations sensuelles d’Amérique du sud, de la clave au groove, de la ballade à la fiesta.

Une ouverture de festival exceptionnelle.

BIGRE ! La musique live est de retour dans nos vies …

?? TARIFS

> CONCERTS Scène extérieure : GRATUIT (dans la limite des places disponibles)

> CONCERTS Grande salle : 10€* / 12€

>>> PASS 3 CONCERTS GRANDE SALLE (au choix) : 24€* / 30€

>>> PASS FESTIVAL – Accès à tous les concerts : 40€* / 50€

+33 3 84 44 73 19 http://www.leboeufsurletoit.fr/

? 19h30 – Blue-Tone-Stompers – Gratuit – Scène extérieure

Essayez d’imaginer un punk, un rocker et un jazzman qui au lieu de se mépriser décident de s’unir autour de ce qui les rassemble : l’amour de la musique et plus particulièrement des vieux disques de rhythm & blues jamaïcains.

? 21h – BIGRE ! avec Célia Kameni – Grande salle

Un nouvel album « Tumulte » sorti le 21 mai.

Le Jazz s’exclame ! Ce big band lyonnais de 19 musiciens, emmené par Félicien Bouchot (trompettiste) et sublimé par la voix solaire de Célia Kameni, défriche, explore et se permet toutes les audaces. De ses nombreux voyages “Bigre” !” a ramené dans ses valises du soleil, des rythmes de danses locales et une envie bouillonnante de métissage. L’album que Félicien Bouchot nous livre sous sa direction artistique, explore ces sensations sensuelles d’Amérique du sud, de la clave au groove, de la ballade à la fiesta.

Une ouverture de festival exceptionnelle.

BIGRE ! La musique live est de retour dans nos vies …

?? TARIFS

> CONCERTS Scène extérieure : GRATUIT (dans la limite des places disponibles)

> CONCERTS Grande salle : 10€* / 12€

>>> PASS 3 CONCERTS GRANDE SALLE (au choix) : 24€* / 30€

>>> PASS FESTIVAL – Accès à tous les concerts : 40€* / 50€