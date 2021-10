COULEURS ET SENTEURS DE LA GARRIGUE Montoulieu, 11 novembre 2021, Montoulieu.

Le 11 novembre prochain, venez nombreuses et nombreux profiter d’une journée d’animations à Montoulieu, dans le cadre de Couleurs et Senteurs de la Garrigue.

Au programme :

– Démonstration de chiens de troupeaux

– Démonstration de construction de mur en pierres sèches

– Animations autour de l’alambic

– Démonstration de cyclo tour à bois

– Exposition de coutellerie et autres expositions

– Piscine de paille

Possibilité de restauration sur place avec des produits du terroir et locaux.

Manifestations, expositions et parking gratuits.

Respect des contraintes sanitaires Covid-19 en vigueur au 11 novembre 2021.

+33 4 67 73 79 09 https://montoulieu.fr/

