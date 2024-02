Couleurs et Nature Pierrefonds, vendredi 15 mars 2024.

Armelle, Brigitte et Isabelle sont toutes trois passionnées par l’aquarelle. De cette passion découle un ensemble de peintures valorisant la nature qui nous entoure et ses couleurs changeantes. Cette exposition est une vitrine colorée et imagée, exprimant les impressions et ressentis de ces trois artistes.

Leurs trois manières de peindre ainsi que la transmission de la magie du mélange de l’eau et des pigments offrent au public une palette variée qui tente au mieux de mettre en valeur cette technique de peinture qu’est l’aquarelle.0 .

Début : 2024-03-15 10:00:00

fin : 2024-03-29 17:00:00

1 Place de l’Hôtel de Ville

Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France contact@destination-pierrefonds.fr

