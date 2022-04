Couleurs et Mouvements Arles, 14 avril 2022, Arles.

Couleurs et Mouvements La Galerie Cezar 22 rue du 4 Septembre Arles

2022-04-14 10:30:00 – 2022-04-18 19:00:00 La Galerie Cezar 22 rue du 4 Septembre

Arles Bouches-du-Rhône

Architecte de formation, afin de concilier art et science dans mon activité.



Mais le besoin de m’exprimer spontanément et intuitivement manque rapidement en architecture. Aussi j’ai développé une activité artistique pour l’exprimer par le travail des formes, volumes, par le trait; de la couleur très importante pour moi. Elle doit claquer et se battre.



L’interprétation de la machine, (même à habiter) telle que, ou transformée, qui tend à devenir vivante. L’homme toujours témoin et acteur, des scènes que j’anime.



Le tout doit arriver à une émotion bien sûr pour moi. Mais quelque en soit l’interprétation pour autrui également. C’est alors mon but principal, toucher émotionnellement l’observateur de mon tableau.



“Epaules, genoux, faces capitonnées, relaxées, chaos des machines, l’homme maître, l’homme naissant à l’apocalypse.



Heureux de vivre, de comprendre l’ultime raison: pouvoir et resplendir. Pierre Vyan reconnaît en son art le pouvoir des mots débridés, colorés.



L’édifice vénusien de ses personnages établis, ensevelis, gère un mouvement rotatif, explosif. Le trait coupé, hachuré, bénéficie du prisme ajouré de l’espace. Les couleurs, victoires, sont des liants, attachants.



Une révolution urbaine se trame, ses occupants sont jouets, machines disloquées et vibrantes.



Aux jaunes verdures répondent les rouges cendrés. L’immobile combinaison d’un vacarme enseveli nous réjouit. L’heure sonne, tonne, répond au jeu des hommes témoins de leur temps.



Le symbole de l’arche intervient, promesse d’une édification.” Valérie Mégardon

Pierre Vyan vous présente ses peintures , dessins et sculptures .

lamaisoncezar@gmail.com +33 6 72 76 54 32

Architecte de formation, afin de concilier art et science dans mon activité.



Mais le besoin de m’exprimer spontanément et intuitivement manque rapidement en architecture. Aussi j’ai développé une activité artistique pour l’exprimer par le travail des formes, volumes, par le trait; de la couleur très importante pour moi. Elle doit claquer et se battre.



L’interprétation de la machine, (même à habiter) telle que, ou transformée, qui tend à devenir vivante. L’homme toujours témoin et acteur, des scènes que j’anime.



Le tout doit arriver à une émotion bien sûr pour moi. Mais quelque en soit l’interprétation pour autrui également. C’est alors mon but principal, toucher émotionnellement l’observateur de mon tableau.



“Epaules, genoux, faces capitonnées, relaxées, chaos des machines, l’homme maître, l’homme naissant à l’apocalypse.



Heureux de vivre, de comprendre l’ultime raison: pouvoir et resplendir. Pierre Vyan reconnaît en son art le pouvoir des mots débridés, colorés.



L’édifice vénusien de ses personnages établis, ensevelis, gère un mouvement rotatif, explosif. Le trait coupé, hachuré, bénéficie du prisme ajouré de l’espace. Les couleurs, victoires, sont des liants, attachants.



Une révolution urbaine se trame, ses occupants sont jouets, machines disloquées et vibrantes.



Aux jaunes verdures répondent les rouges cendrés. L’immobile combinaison d’un vacarme enseveli nous réjouit. L’heure sonne, tonne, répond au jeu des hommes témoins de leur temps.



Le symbole de l’arche intervient, promesse d’une édification.” Valérie Mégardon

La Galerie Cezar 22 rue du 4 Septembre Arles

dernière mise à jour : 2022-04-04 par