Couleurs et matière à la découverte de Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer, samedi 8 juin 2024.

Dans le cadre d’une déambulation en compagnie de l’artiste coloriste Sophie Helene, découvrez les couleurs et matériaux locaux qui composent l’identité architecturale de la station de Cayeux-sur-Mer. A l’aide de la charte chromatique, réalisée en 2018 par le cabinet 3D et l’artiste, vous découvrirez les éléments remarquables du patrimoine bâti local à conserver et valoriser. Saviez-vous que certaines cabines de plage ont été repeintes pour servir de vitrine à cet outil en faveur du patrimoine du centre-bourg ? 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 14:30:00

fin : 2024-06-08

14 Boulevard du Général Sizaire

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France bonjour@baiedesomme3vallees.fr

L'événement Couleurs et matière à la découverte de Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-23 par SIM Hauts-de-France OT DE LA BAIE DE SOMME