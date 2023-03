Portes ouvertes de l’atelier de vitrail Couleurs et Lumières Couleurs et Lumieres, 31 mars 2023, Flacé.

Portes ouvertes de l’atelier de vitrail Couleurs et Lumières 31 mars – 2 avril Couleurs et Lumieres

Ces journées sont l’occastion de visiter un atelier de vitrail, de voir les différents outils et verres utilisés, de comprendre les différents types et processus d’assemblage des verres pour réaliser un vitrail, de la création au déroulement de techniques pour la réalisation, et de découvrir des réalisations de vitraux, essentiellement pour des particuliers.

Un diaporama en boucle présentera les différentes phases de réalisation d’un vitrail installé chez un particulier et composé de plusieurs panneaux en vitrail au plomb et d’un médaillon central en vitrail fusing. Je commenterai et répondrai aux questions pour compléter les informations.

Des minis démonstrations permettront de mieux appréhender l’assemblage des verres selon les différentes techniques.

Couleurs et Lumieres 26 rue Beau Site 71000 Mâcon Flacé 71000 Flacé-lès-Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://www.couleursetlumieres.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/couleursetlumieres/ »}, {« type »: « email », « value »: « cma.thivent59@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0650749642 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

vitrail vitraux

Catherine THivent