Finistère Plounévez-Lochrist Le binôme de photographes / plongeurs, Loïc Merret et Christian Queguiner, exposent leurs photographies prises dans les fonds marins bretons. Ils partageront avec nous leurs rencontres hautes en couleurs et parfois très étranges, faites au long de leurs plongées. bibliotheque@plounevez-lochrist.fr +33 2 98 61 68 90 http://www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr/ Le binôme de photographes / plongeurs, Loïc Merret et Christian Queguiner, exposent leurs photographies prises dans les fonds marins bretons. Ils partageront avec nous leurs rencontres hautes en couleurs et parfois très étranges, faites au long de leurs plongées. Centre Socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist

