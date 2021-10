Couleurs École d’architecture de la ville & des territoires, 16 octobre 2021, Champs-sur-Marne.

Couleurs

École d’architecture de la ville & des territoires, le samedi 16 octobre à 13:30

Couleurs ——– ### Une exposition proposée par ### Arnaud Madelénat et Catherine Simonet La couleur et l’architecture entretiennent un dialogue et sont intimement liées. L’exposition Couleurs présente des travaux d’étudiants basés sur une utilisation nuancée des couleurs, les effets qu’elles produisent et les rapports qui existent entre elles. Chaque œuvre étudiante est issue d’une réinterprétation des couleurs d’un tableau de maître (Monet, Matisse, Picasso, etc.) et forme à son tour un tableau méritant le détour.

Entrée libre soumise à la présentation d’un passe sanitaire valide

Journées nationales de l’architecture

École d’architecture de la ville & des territoires 12 avenue Blaise Pascal 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T13:30:00 2021-10-16T18:00:00