Couleurs des Suds. Antoine et Jos Henri Ponchin Marseille, 24 mai 2022, Marseille.

Couleurs des Suds. Antoine et Jos Henri Ponchin Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence Marseille

2022-05-24 10:00:00 10:00:00 – 2022-10-30 18:00:00 18:00:00 Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence

Marseille Bouches-du-Rhône

Père et fils issus d’une famille d’artistes de deux générations.



Tout au long de leur vie, ils ont nourri un attachement profond au Sud, retranscrivant la lumière et l’atmosphère de leur Provence natale, s’efforçant d’en capter les nuances. Portés par le gout du voyage, ils iront à la recherche de nouveaux paysages et ambiances d’autres pays et d’Indochine en particulier.

Du 24 mai au 30 octobre 2022, le Musée Regards de Provence met à l’honneur les peintres marseillais Antoine Ponchin (1872-1933) et Jos-Henri Ponchin (1897-1981).

http://www.museeregardsdeprovence.com/

Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence Marseille

