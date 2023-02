Couleurs de Printemps – Fête des plantes La Bourbansais, 21 février 2023, Pleugueneuc Pleugueneuc.

Couleurs de Printemps – Fête des plantes

Château de la Bourbansais, Pleugueneuc, Ille-et-Vilaine

2023-02-21 10:00:00 – 2023-04-30 18:00:00

Pour donner suite au franc succès de la Fête des plantes d’automne “Couleurs d’Automne” qui se déroule toujours le dernier week-end de septembre depuis 9 ans, et à la demande des exposants et de nombreux visiteurs et passionnés, il a été décidé d’organiser une édition de printemps.

Cette manifestation, pour sa seconde édition, réunira des pépiniéristes sélectionnés, producteurs de plantes aromatiques et potagères, de plantes inhabituelles et nouvelles, et de nombreux exposants de qualité, artistes et artisans proposant des saveurs et des objets pour le jardin.

Un week-end exceptionnel pour se retrouver en famille et passer un agréable moment…

assoculturelle@labourbansais.com https://www.labourbansais.com/

