Couleurs de Bretagne Logonna-Daoulas, 7 août 2022, Logonna-Daoulas.

Couleurs de Bretagne salle kejadenn rue armor Logonna-Daoulas

2022-08-07 – 2022-08-07 salle kejadenn rue armor

Logonna-Daoulas 29460

Cette journée a pour objectif d’ouvrir la culture au plus grand nombre, petits et grands, artistes ou amateurs, et de promouvoir le patrimoine culturel de la commune. Croquer sur le motif et savoir de savoir transcrire son ressenti, ses impressions.

Les participants s’inscrivent puis déambulent dans la commune pour écrire ou peindre , dessiner sur Logonna.

Les estivants pourront rencontrer les artistes. C’est souvent le moment de rencontres enrichissantes.

La réception des œuvres se fait dès 16h00 et sont exposées;

Un jury procède à la sélection des meilleures selon des critères bien définis(techniques, matériaux utilisées…) et un prix est décerné aux heureux élus. Des paniers garnis de produits sont ainsi offerts.

Musique sur le parvis

Cette journée a pour objectif d’ouvrir la culture au plus grand nombre, petits et grands, artistes ou amateurs, et de promouvoir le patrimoine culturel de la commune. Croquer sur le motif et savoir de savoir transcrire son ressenti, ses impressions.

Les participants s’inscrivent puis déambulent dans la commune pour écrire ou peindre , dessiner sur Logonna.

Les estivants pourront rencontrer les artistes. C’est souvent le moment de rencontres enrichissantes.

La réception des œuvres se fait dès 16h00 et sont exposées;

Un jury procède à la sélection des meilleures selon des critères bien définis(techniques, matériaux utilisées…) et un prix est décerné aux heureux élus. Des paniers garnis de produits sont ainsi offerts.

Musique sur le parvis

salle kejadenn rue armor Logonna-Daoulas

dernière mise à jour : 2022-05-10 par