Lizio 56460 Créée en février 1994, l’association COULEURS DE BRETAGNE organise tous les étés des concours de peinture ouverts à tous dans différentes communes de Bretagne. Gratuit et accessible à tous. +33 2 97 74 92 67 Créée en février 1994, l’association COULEURS DE BRETAGNE organise tous les étés des concours de peinture ouverts à tous dans différentes communes de Bretagne. Gratuit et accessible à tous. Salle socio-culturelle Rue du stade Lizio

