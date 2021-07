Couleurs de Bretagne Guingamp, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Guingamp.

Couleurs de Bretagne 2021-07-24 – 2021-07-24 Place du Champ-au-Roy Hôtel de Ville

Guingamp Côtes d’Armor

Couleurs de Bretagne organise des concours de peinture gratuits et ouverts à tous dans le but de valoriser notre riche patrimoine. Villes et villages de Bretagne vous accueillent en toute convivialité pour mettre en valeur ce patrimoine et croquer sur le motif, dans une journée, un dessin ou une peinture. Des artistes confirmés pourront échanger avec vous et vous conseiller. Rencontres entre artistes et public, ces journées sont placées sous le sceau de la bonne humeur et du partage. Les artistes de tous âges et de tout niveau peuvent participer, classés dans différentes catégories. En fin de journée, un jury local détermine les lauréats. Chaque peintre peut participer à autant de concours qu’il le souhaite durant la saison et toutes les expressions, y compris abstraites, sont acceptées.

couleurs-de-bretagne@orange.fr +33 2 97 57 25 19 http://couleursdebretagne.org/

dernière mise à jour : 2021-06-25 par