Couleurs de Bretagne – Fête de la Peinture 2021-07-25 – 2021-07-25 en La Roche-Derrien Centre-ville

La Roche-Jaudy Côtes d’Armor Fête de la peinture dans les rues de la cité rochoise. Peintres amateurs et confirmés sont accueillis pour créer sur le site, dans la journée, une peinture ou un dessin sur un sujet libre en rapport avec le patrimoine local. La participation au concours est libre. couleurs-de-bretagne@orange.fr +33 2 97 57 25 19 http://www.couleursdebretagne.org/ Fête de la peinture dans les rues de la cité rochoise. Peintres amateurs et confirmés sont accueillis pour créer sur le site, dans la journée, une peinture ou un dessin sur un sujet libre en rapport avec le patrimoine local. La participation au concours est libre. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Lieu La Roche-Jaudy Adresse en La Roche-Derrien Centre-ville Ville La Roche-Jaudy