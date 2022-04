Couleurs de Bretagne Coësmes, 4 juin 2022, Coësmes.

Couleurs de Bretagne Coësmes

2022-06-04 – 2022-06-04

Coësmes Ille-et-Vilaine Coësmes

Avis aux amateurs de peinture et d’art, venez assister à la 11ème édition du concours de peinture Couleurs de Bretagne au Pays de la Roche aux Fées !

Ouvert à toutes et à tous, tous niveaux et tous âges, venez-vous inscrire à la salle municipale d’e Coësmes de 8h à 12h et partez à la découverte du patrimoine de la commune : !

Le jury proclamera le palmarès vers 17h à la Mairie. La découverte des œuvres est ouverte à tous ainsi que le pot convivial !

tourisme@rafcom.bzh +33 820 20 52 35

Avis aux amateurs de peinture et d’art, venez assister à la 11ème édition du concours de peinture Couleurs de Bretagne au Pays de la Roche aux Fées !

Ouvert à toutes et à tous, tous niveaux et tous âges, venez-vous inscrire à la salle municipale d’e Coësmes de 8h à 12h et partez à la découverte du patrimoine de la commune : !

Le jury proclamera le palmarès vers 17h à la Mairie. La découverte des œuvres est ouverte à tous ainsi que le pot convivial !

Coësmes

dernière mise à jour : 2022-04-26 par