2022-07-16 08:00:00 – 2022-07-16 17:30:00

L’association Couleurs de Bretagne et la municipalité vous invitent à venir peindre ou dessiner le patrimoine de la commune (monuments, maisons, rues, paysages naturels…). Depuis 1994, l’Association (loi 1901) Couleurs de Bretagne œuvre pour la promotion du patrimoine breton en organisant des concours de peinture. Les concours ont pour objet de réaliser dans la journée, une peinture ou un dessin sur un sujet libre ayant un rapport direct avec le patrimoine (culturel ou naturel) de la commune où se déroule la manifestation. Les œuvres présentées doivent être originales et exécutées sur place, dans un lieu public ou librement accessible au public, ou dans des propriétés privées avec l’accord du propriétaire. À l’issue de la journée des prix seront attribués par un jury local selon les catégories : le concours est ouvert à toutes et à tous de 3 à 99 ans !

Rendez-vous à partir de 8h pour les inscriptions. Remise des créations entre 15h et 16h pour délibération du jury et remise des prix vers 17h30.

couleurs-de-bretagne@orange.fr +33 2 97 57 25 19 http://www.couleursdebretagne.org/

