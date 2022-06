Couleurs de Bretagne Binic-Étables-sur-Mer, 14 août 2022, Binic-Étables-sur-Mer.

Couleurs de Bretagne Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle, Binic Binic-Étables-sur-Mer

2022-08-14 – 2022-08-14 Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle, Binic

Binic-Étables-sur-Mer 22520

Couleurs de Bretagne, « la promotion du patrimoine breton » est un concours de peinture gratuit, ouvert à tous, qui se déroulent dans différentes communes de Bretagne.

Vous serez accueillis pour créer une peinture ou un dessin sur un sujet libre en rapport avec le patrimoine de cette commune (bourg et environs) exclusivement sur le motif.

Devant vous un arbre, une maison, un champ ou quoi que ce soit. Pensez seulement à ceci :

Voici un petit carré de bleu, de rose, un ovale vert, une raie jaune et peignez exactement comme ils vous apparaissent. — Claude Monet.

Se retrouver ensemble et passer la journée dans une ambiance conviviale avec son matériel de peinture, en partageant la même passion, heureux, tout simplement.

Le soir, votre œuvre sera exposée et vous pourrez participer au concours (non obligatoire) doté de récompenses.

Inscription salle de l’Estran – Peinture dans toute la ville

couleurs-de-bretagne@orange.fr +33 2 97 57 25 19

Couleurs de Bretagne, « la promotion du patrimoine breton » est un concours de peinture gratuit, ouvert à tous, qui se déroulent dans différentes communes de Bretagne.

Vous serez accueillis pour créer une peinture ou un dessin sur un sujet libre en rapport avec le patrimoine de cette commune (bourg et environs) exclusivement sur le motif.

Devant vous un arbre, une maison, un champ ou quoi que ce soit. Pensez seulement à ceci :

Voici un petit carré de bleu, de rose, un ovale vert, une raie jaune et peignez exactement comme ils vous apparaissent. — Claude Monet.

Se retrouver ensemble et passer la journée dans une ambiance conviviale avec son matériel de peinture, en partageant la même passion, heureux, tout simplement.

Le soir, votre œuvre sera exposée et vous pourrez participer au concours (non obligatoire) doté de récompenses.

Inscription salle de l’Estran – Peinture dans toute la ville

Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle, Binic Binic-Étables-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-20 par