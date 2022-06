Couleurs de Bretagne à Audierne, 21 août 2022, .

Couleurs de Bretagne à Audierne

2022-08-21 – 2022-08-21

Manifestation artistique ouverte à tous, dimanche 21 août, co-organisée par « Couleurs de Bretagne » et la ville d’Audierne.

Couleurs de Bretagne œuvre depuis 30 ans à la promotion du patrimoine breton en organisant des concours de peinture. L’enjeux est de réaliser, en une journée, une création qui soit en rapport direct avec le patrimoine de la commune où se déroule la manifestation. Les thématiques privilégiées sont le port et les quartiers historiques d’Audierne.

La manifestation est ouverte à tous et tous les supports et techniques sont possibles, de l’huile, au dessin et aux collages ; les créations doivent être réalisées sur place, au regard de chacun.

L’inscription est gratuite et se déroule de 8 à 12h à l’espace « Au-dessus des Halles » où toutes les œuvres créées dans la journée seront exposées à partir de 17h.

Les participants sont répartis en catégories, selon qu’ils sont amateurs ou professionnels et les amateurs sont inscrits en fonction de catégories d’âge dont la plus jeune est celle des … 3 ans !

Les créations primées seront exposées lors de la finale régionale qui se déroule cette année, en octobre, à Pont-Croix.

accueil.audierne@audierne.fr +33 2 98 70 08 47 http://www.couleursdebretagne.org/

