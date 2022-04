Couleurs de Bretagne 2022 Irvillac, 15 mai 2022, Irvillac.

COULEURS DE BRETAGNE œuvre pour la promotion du patrimoine breton en organisant des concours de peinture ouverts à tous (amateurs et professionnels, enfants). Les concours ont pour objet de réaliser dans la journée une peinture ou un dessin sur un sujet libre en rapport avec le patrimoine de la commune où se déroule la manifestation. La participation est libre et gratuite. Tout le monde peut participer dans une des 9 catégories identifiées: jeunes 0-3ans, 4-6ans, 7-9ans, 10-12 ans,13-15 ans, 16-18ans, amateurs, confirmés, primés. La journée se conclut par une remise de prix et une exposition accessible au public

info@irvillac.fr +33 2 98 25 83 56 http://www.couleursdebretagne.org/

