Venez admirer les sublimes couleurs d’automne du Jardin Arboretum d’Ilex lors de son ouverture exceptionnelle ! Re-découvrez ce petit coin de paradis, et les tons dorés, orangés ou rouges des végétaux qu’il conserve.

Voir http://www.jardinarboretumdilex.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T13:30:00 2021-10-23T17:00:00;2021-10-24T13:30:00 2021-10-24T17:00:00;2021-10-30T13:30:00 2021-10-30T17:00:00;2021-10-31T12:30:00 2021-10-31T16:00:00

